"Prinzessin Leia aus Star Wars - Schauspielerin Kim Fisher tot" - diese Nachricht überbrachte am Dienstag die "Tagesschau in 100 Sekunden" ihren Zuschauern. Dass da etwas nicht stimmen kann, fiel natürlich nicht nur den ohnehin geschockten "Star Wars" -Fans auf. Sondern auch Kim Fisher. Die 47-jährige TV-Moderatorin und Schauspielerin hat im Gegensatz zur eigentlich gemeinten Carrie Fisher weder in "Star Wars" mitgespielt, noch ist sie tot. Am Mittwoch reagierte Kim Fisher mit einem Lebenszeichen auf Facebook auf die Verwechslungspanne.