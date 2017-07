Verwandten bedroht 28-Jähriger bei SEK-Einsatz erschossen - Polizist schwer verletzt

Weddersleben - Der Mann hatte am Dienstag ein Familienmitglied mit einer Waffe bedroht und sich anschließend in seinem Zimmer in dem Haus im Weddersleben verschanzt, wie die Polizei in Sachsen-Anhalt mitteilte. Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten an. Kaum hatten die Beamten das Haus betreten, öffnete der 28-Jährige den Angaben der Polizei zufolge seine Tür und schoss mit einer automatischen Kriegswaffe auf die Einsatzkräfte.