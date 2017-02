Paulaner-Chef Andreas Steinfatt in den modernen Büroräumen. Foto: Daniel von Loeper

Nobel schaut es aus im neuen Paulaner-Gebäude, auf dem Boden liegt dicker Teppich, für den Schallschutz. Trotz aller Moderne hat man sich bei der Materialauswahl auf die Brauerei besonnen: In Anlehnung an ein Bierfass sind viele Elemente, etwa an den Treppen, in schwarzem Stahl und Eichenholz gehalten. "Schnitzereien oder sowas, das hätte nicht mehr gepasst. Wir wollten es schlicht, aber trotzdem schön", fasst Steinfatt zusammen. Auch die denkmalgeschützten Bereiche wurden integriert.

Während die Verwaltung also schon unter einem Dach arbeitet, geht es in den umliegenden Straßen erst los: Heuer sollen die Arbeiten der Bayerischen Hausbau beginnen, die auf dem Areal der alten Paulaner-Brauerei 1500 Wohnungen plant.

Der Paulaner Salvator-Preis

Zum ersten Mal vergibt Paulaner den mit 80 000 Euro dotierten Salvator-Förderpreis. Er soll eine Anschubfinanzierung für besondere gesellschaftliche Projekte sein. Das Motto lautet „Türen öffnen“: Gesucht werden dabei Ideen, die helfen, isolierte Menschen wieder in die Gesellschaft zurückzuholen – zum Beispiel durch Deutschkurse oder ein Hobby-Projekt, bei dem sich Gleichgesinnte zusammenfinden. Mitmachen dürfen sowohl soziale Einrichtungen als auch Unternehmen oder Privatpersonen. Ideen kann man bis 8. März unter www.paulaner-salvator-preis.de einreichen.