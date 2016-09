Wenn man jüngere Geschwister hat, sollte man sein Smartphone keinesfalls unbeaufsichtigt herumliegen lassen. Das musste auch Brooklyn Beckham (17) kürzlich erfahren. Doch er schien sich über den Diebstahl eher zu freuen, als sich zu ärgern. Auf Instagram postete der Sohn von David (41) und Victoria Beckham (42) nämlich einen verwackelten Schnappschuss in Schwarz-Weiß. Das verunglückte Selfie stammt ganz offensichtlich von seiner kleinen Schwester Harper Seven (5), die das Handy ihres großen Bruders in die Finger bekommen hat. "Jemand hat mein Handy geklaut" kommentierte Brooklyn.