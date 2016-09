WM-Revanche in Manchester

Klitschko boxt am 29. Oktober gegen Fury

"Wir wissen, das Wladimir in bester Form sein wird und wir sind zuversichtlich, dass er seine Schwergewichtstitel zurückholen wird", sagt sein Manager. Klitschko tritt nach einigen Verzögerungen am 29. Oktober gegen Tyson Fury zum Rückkampf an.