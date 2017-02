Vertraue mir, Der Lehrer, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: Men in Black, Sci-Fi-Komödie

Es ist ein Tag, der sein Leben für immer verändern wird: Der New Yorker Cop James Edwards (Will Smith) muss mit ansehen, wie ein Krimineller Selbstmord begeht, nachdem James ihn verfolgt und gestellt hat. Doch der Mann war kein gewöhnlicher Verbrecher, sondern ein Außerirdischer. Schon seit den 50er-Jahren wird die Erde von Aliens als Zuflucht genutzt. Um die Aliens zu kontrollieren und ihre Existenz vor der Menschheit zu verbergen, wurde die Geheimorganisation "Men in Black" ins Leben gerufen. Und genau für diese soll James, wenn es nach Specialagent 'K' (Tommy Lee Jones) geht, nun arbeiten.

20:15 Uhr, kabel eins: Im Auftrag des Teufels, Thriller

Kevin Lomax (Keanu Reeves) ist ein junger Staranwalt in Florida. Sein guter Ruf eilt ihm sogar bis nach New York voraus, wo John Milton (Al Pacino) eine riesige Kanzlei mit weltweiter Klientel betreibt. Milton lockt Lomax und seine Frau Mary Ann (Charlize Theron) mit einem äußerst lukrativen Angebot nach New York - verlangt dafür aber Einsatz bis zu den Grenzen der menschlichen Belastbarkeit. Mary Ann fühlt sich immer einsamer, und auch Kevin beschleicht zunehmend ein schlechtes Gefühl. Auf wen hat er sich da eingelassen?