Vertragsverhandlungen laufen "The Big Bang Theory": Zwei weitere Staffeln so gut wie sicher

Noch ist es nicht offiziell. Doch weder Fans noch Darsteller haben in den letzten Monaten daran gezweifelt, dass "The Big Bang Theory" nach der aktuellen zehnten Staffel endet. Nun haben gut informierte Quellen im "The Hollywood Reporter" ausgeplaudert, dass die beliebte Sitcom gleich um zwei weitere Staffeln verlängert werden soll. Die Vertragsverhandlungen mit den Stars befinden sich demnach auf der Zielgeraden.