Vertrag mit IMG Models Paris Jackson startet als Model durch

Paris Jackson (18), die einzige Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (1958 - 2009), arbeitet eifrig an ihrer Karriere. Erst vor Kurzem ergatterte die 18-Jährige eine Schauspielrolle in der US-Serie "Star", jetzt folgt ein Modelvertrag mit IMG Models. Eine der führenden Agenturen in der Mode-Branche, die auch Supermodels wie Gisele Bündchen, Bella und Gigi Hadid, Hailey Baldwin oder Candice Swanepoel unter Vertrag hat.