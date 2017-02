Unter Vitor Pereira zurück zu alter Stärke

Wittek findet unter dem 48-jährigen Coach zurück zu alter Stärke, und offensichtlich auch zurück zu vergessener Lust am Fußball. Seit Pereira hat sich seine Körpersprache deutlich gewandelt. Wittek tritt mit der viel besagten breiten Brust auf, ist präsent, bei Zweikämpfen, in Offensivaktionen. Im Umschaltspiel spielt er seine Schnelligkeit aus (ein maßgebliches Kriterium Pereiras) und defensiv nimmt er sich auch mal ein taktisches Foul, was er davor meist noch vermied.

Alles fein also, wäre da nicht das Problem mit dem noch immer nicht verlängerten Vertrag. Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin (Freitag, 18.30 Uhr, im AZ-Liveticker) warb Pereira auf Nachfrage der AZ nun offensiv um Wittek. "Er ist ein sehr guter, junger Spieler, der noch Luft nach oben hat", sagte der Portugiese. "Er kann auch in Zukunft noch sehr interessant für den Verein werden." Klang nach einem deutlichen Signal an den Klub, beim Löwen-Youngster in die Offensive zu gehen.

Vitor Pereira wird zum X-Faktor

Seit vergangenen Sommer wollen die Sechzger Wittek bereits langfristig binden. Doch der Umworbene zögerte eben, dem Vernehmen nach bemühte sich wiederholt Hannover 96 um ihn. Nach AZ-Informationen beobachtete auch der VfB Stuttgart Wittek, sah dann aber von einer offensiven Offerte ab. Zuletzt spielte sich Wittek in der 2. Liga wieder in den Fokus. Dank Pereira. Nun könnte der Löwen-Coach zum X-Faktor für eine Vertragsverlängerung des Oberbayern werden.