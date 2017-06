Der Innenverteidiger war in der Rückrunde vom FC Bayern an Schalke ausgeliehen gewesen. Doch beide Klubs hatten kein Interesse, den Abwehrspieler weiter zu beschäftigen. Sein Vertrag in München endet am 30. Juni. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass Badstuber nun eine neue Erfahrung, wahrscheinlich im Ausland, suchen wolle, hatte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt erklärt.