Lewa ist wichtig für die Bayern. Und die Bayern wissen das. Deshalb soll der Pole langfristig an den Verein gebunden werden, was Lewandowski zum Topverdiener machen könnte.

München - 30 Tore und damit Torschützenkönig in der letzten Saison, dieses Jahr bereits fünf Tore in nur drei Spielen: Robert Lewandowski ist nicht zu stoppen. Kein Wunder also, dass ihn die Bayern am liebsten für immer in den eigenen Reihen sehen würden. Laut Sport Bild liegt dem 28-jährigen ein unterschriftsreifes Angebot seines Arbeitgebers vor. Demnach wollen die Bayern Lewa bis 2021 an den Verein binden, sein bisheriger Vertrag läuft bis 2019.