Trainingsfrei beim TSV 1860 Nehmen die Löwen den Abstiegskampf nicht ernst?

Nach der Niederlage gegen den VfL Bochum droht dem TSV 1860 am letzten Spieltag der Abstieg - oder zumindest die Relegation. Was macht Trainer Vitor Pereira? Er gibt seiner Mannschaft am Montag frei.