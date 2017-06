Nach Lukas Hinterseer wechselt also auch auch Diamantakos zum VfL. Zwei Jahre lang schnupperte er beim KSC bereits Zweitligaluft, traf in 50 Spielen 13 Mal. Zuvor war er drei Jahre lang in seiner griechischen Heimat aktiv. Mit Piräus gewann er 2015 das griechische Double, wurde Meister und Pokalsieger. In der Saison 2014/2015 bestritt er für Olympiakos zudem zwei Spiele in der Champions League.