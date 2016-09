"Sie ist froh, dass sie raus ist. Wir gehen davon aus, dass sie dennoch die volle Gage erhält, zitiert "Bild" den Manager Ramon Wagner. Dass es fernab der Kameras gewaltig gekracht haben muss, deutet er ebenfalls an: "Der Konflikt ist so ausgeartet, dass das Material am Ende nicht sendefähig war."

Noch ist unklar, ob jemand als Ersatz für Edona James in den Promi-Container ziehen wird. Falls ja, könnte es sich Medienberichten zufolge bei den Nachrückern entweder um "Eis am Stiel" -Mime Zachi Noy (63) handeln, oder aber um Tatjana Gsell (45), die einst schon bei der Nicht-Promi-Variante der Show teilnahm.