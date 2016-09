War es eine Falle? Glaubt man dem Verteidiger von Chris Brown (27), ist der US-Rapper in eine Falle getappt. Denn der Vorwurf der Schauspielerin und ehemaligen Miss California Baylee Curran (25), der Musiker habe sie am Dienstag in seiner Villa mit einer Waffe bedroht, sei insofern haltlos, als keine Waffe auf dem Anwesen gefunden wurde.