Verteidiger-Duo der Bayern Martínez und Hummels: Die Dichtmacher

Bei Carlo Ancelotti ist ihm das bereits gelungen. "Ich habe viel Vertrauen in Martínez und Hummels", sagt der Coach. Von der Kritik am uninspirierten und fehlerhaften Auftreten der Bayern im Jahr 2017 sind Martínez und Hummels ausgenommen. Sie überzeugen mit Konstanz, Ruhe und starken persönlichen Werten: 74 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnt Hummels in der Bundesliga, Martínez 67 Prozent. In der Champions League liegt dafür der Spanier vorne (68 Prozent zu 61). "Wir haben uns gefunden, eine gute Harmonie auf und neben dem Platz", sagte Hummels am Dienstagabend auf AZ-Nachfrage: "Es funktioniert, ohne dass wir uns viele Kommandos geben müssen."

Dass den Bayern aktuell ein echter Abwehrboss fehlt, wie ihn der dominante Boateng darstellt, fällt nicht negativ ins Gewicht. "Ich war nie einer, der lautstark auf dem Trainingsplatz seine Meinung gesagt hat", erklärte Hummels bei "bundesliga.de". Der 28-jährige Weltmeister analysiert lieber mit Bedacht, nach Spielen ist er meist der Bayern-Star, der am tiefsten in die Fehleranalyse einsteigt. Sein Wort wird deshalb mannschaftsintern gehört. "Ich sage auch meine Meinung, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte das tun", verrät Hummels: "Das findet dann eher in kleineren Gruppen statt."

Auf dem Platz ist Hummels die Umstellung nach acht Jahren bei Borussia Dortmund schnell gelungen. Die wichtigste Veränderung? "Ich spiele vielleicht nicht mehr so oft einen langen Ball, weil das bei der Spielweise unserer Stürmer nicht nötig oder eingeplant ist." Den Spielaufbau überlässt Hummels meist Alonso, dem Sechser der Bayern - dem "Playmaker", wie ihn die Basketball-Fans Hummels und Martínez wohl eher nennen. Beide Abwehrhünen (Hummels: 1,91 Meter; Martínez: 1,90 m) schauen sich regelmäßig Spiele der NBA an, werfen auch selbst gern mal auf den Korb. Die beiden verstehen sich einfach: "Er ist ein harter Zweikämpfer auf dem Platz und daneben ein ganz cooler Typ", sagt Hummels über Martínez.

Gegen Arsenal hat es das Bayern-Duo mit Alexis Sanchez zu tun, dem 1,69m kleinen Mittelstürmer der Gunners. Ein ungewohnter Gegenspieler für Bayerns Abwehrriesen. Aber gewiss keiner, der zu groß ist. Maximilian Koch