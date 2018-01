Was war passiert?

Am späten Dienstagabend lieferte das spätere Opfer eine Bestellung in ein Wohnhaus in der Ingolstädter Keplerstraße. Schon vor dem Haus fielen dem 31-Jährigen drei junge Männer auf, da einer von ihnen eine Kettensäge bei sich hatte. Als der Lieferant danach wieder zu seinem Auto zurückkehrte, hatte ein weiterer Mann der Gruppe ein Beil in der Hand. Kurz bevor er in seinen Wagen stieg, rief er dem Trio zu, dass er wegen der Kettensäge und des Beils die Polizei alarmieren würde.