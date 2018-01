Auffallen um jeden Preis Im Gold-Rausch: Promis feiern in Kitzbühel

Kitzbühel war am Wochenende der Place to be. Im Rahmen des Hahnenkammrennens veranstaltete Designer Dino Sadino seine "Golden Up Your Life"-Party und lud neben Nacktschnecke Micaela Schäfer auch Bert Wollersheim, TV-Moderator Robin Bade, Model Sarah Gehring und Sängerin Isabell Plaue ein.