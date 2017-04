Versuchte Vergewaltigung Münchnerin wehrt sich gegen Grapscher - Täter flüchtet

Die sexuellen Übergriffe auf Frauen in München häufen sich in letzter Zeit. Erst am vergangenen Donnerstag kam es in Moosach zu einer brutalen Attacke: Ein Mann gab sich an der Wohnungstür einer Münchnerin als Paketbote aus – kurz danach schubste er sie in ihre Wohnung, küsste und begrapschte sie. Auch hier konnte sich das Opfer wehren – der Täter flüchtete.