Bensheim - Zwei eigentlich als Kunstobjekte vorgesehene Panzer werden zu einem Fall vor Gericht. Die beiden in Großbritannien gekauften Militärfahrzeuge soll ein 49-Jähriger nach Deutschland gebracht haben - noch ohne jede künstlerische Veränderung. Da die Panzer nicht demilitarisiert gewesen seien, hätte der Mann laut Anklage für die Einfuhr eine Genehmigung gebraucht. Nun muss er sich an diesem Mittwoch (29. November) wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor dem Amtsgericht Bensheim in Hessen verantworten.