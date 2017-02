Verstoßenes "Hexenkind" Eine Afrika-Geschichte, die Hoffnung macht

Mehrere Wochen muss Hope im Krankenhaus bleiben, wird behandelt und aufgepeppelt. Nach drei Monaten hat er schon kleine Pausbäckchen.

Der Unterschied könnte nicht größer sein

Nun hat seine Lebensretterin ein neues Foto von ihm bei Facebook veröffentlicht. Hope trinkt wieder von einer Wasserflasche, doch der Unterschied könnte nicht größer sein: Er ist gut genährt, gepflegt, trägt eine Schuluniform. Dazu schreibt die Kinderschützerin: "Ab dieser Woche wird Hope zur Schule gehen." In afrikanischen Ländern gehen Kinder häufig schon mit etwa drei Jahren in die Vorschule.

Die Dänin hat 2012 ihren Job als Filialleiterin gekündigt und in Eket mit einem örtlichen Kinderschutzbund ein Kinderzentrum für "Hexenkinder" gegründet. Sie nimmt sich dort ihrer an und lässt sie Kind sein. So postet sie etwa vor wenigen Tagen ein Bild aus dem "Land of Hope"-Kinderzentrum, das die Kleinen bei einem Strandausflug zeigt. Auch Hope ist dabei.

"Hope war so furchtlos und ist ins Wasser gesprungen. Es war schwer, ihn wieder aus dem Wasser zu bekommen", schreibt die Dänin amüsiert dazu. Hope hatte nie zuvor das Meer gesehen. Wie die Kinderschützerin bei Facebook weiter schreibt, wird derzeit wieder fleißig für das Kinderzentrum gebaut. Doch die Dänin will auch, dass die Kinder immer wieder in ihre Heimatdörfer zurückkehren, damit die Bewohner verstehen lernen: Sie sind keine Hexenkinder.

Weitere Informationen zu dem Hilfsprojekt und wie es unterstützt werden kann, gibt es unter www.dinnoedhjaelp.dk/de/