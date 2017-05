Versteigerung in den USA Elvis Presley: Neuer Besitzer für seinen Privatjet

Der Hype um Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley (1935-1977) ist nach wie vor ungebrochen. In Kalifornien wurde am Samstag sein ehemaliger Privatjet versteigert. Der neue Besitzer blätterte nach Angaben des Online-Auktionshauses GWS Auctions Inc. 430.000 US-Dollar hin. Das sind umgerechnet etwa 384.000 Euro. Das Flugzeug stand die letzten 35 Jahre auf einem Flugplatz in New Mexico. Wer das Erinnerungsstück erworben hat, wurde bisher nicht preisgegeben. (Musik vom "King of Rock 'n' Roll" finden Sie hier)