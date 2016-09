Der neue Schichtl-Hosen-Eigentümer heißt Manfred Lipah, und das Teil ist ihm 1300 Euro wert. Eigentlich sogar noch mehr: 5000 Euro hat er zur Versteigerung ins Schichtl-Wirtshaus mitgebracht, weil er es unbedingt haben will. Er sammelt nämlich besondere Beinkleider, in seinem Geschäft „Lederhosenwahnsinn“ in Moosach hat er ein Museumszimmer für 650 Exemplare.