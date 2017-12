Verstehen Sie Spaß?, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDFneo: Billy Elliot - I Will Dance, Tragikomödie

Nordengland, bei Durham, 1984: Hier lebt der elfjährige Billy (Jamie Bell) mit Vater, Bruder und Großmutter in Eintracht zusammen, bis er seine Leidenschaft und sein Talent für das Tanzen entdeckt. Denn sein Vater (Gary Lewis) hält gar nichts von der neuen Neigung seines Sohnes, die er für weibisch und unmännlich hält. Die Ballettlehrerin Mrs. Wilkinson erkennt Billys Talent und lässt ihn in ihrer Gruppe mitmachen. Doch in der übersichtlichen Kommune, in der jeder jeden kennt, bleibt Billys "unmännliches" Treiben nicht ewig verborgen. Der Vater verbietet den Ballettunterricht: Tanzen sei nur etwas für Frauen und Schwule.

22:20 Uhr, Sat.1: Die Familie Stone - Verloben verboten!, Komödie

Alle Jahre wieder freuen sich die Mitglieder der Familie Stone auf das gemeinsame Weihnachtsfest, das traditionell im Haus der Eltern gefeiert wird. Dieses Jahr steht allerdings eine Besonderheit an: Ausgerechnet an Weihnachten will Everett Stone (Dermot Mulroney) der Familie seine Verlobte Meredith (Sarah Jessica Parker) vorstellen. Doch die verklemmte Karrierefrau passt so gar nicht zu der quirlig-exzentrischen Stone-Sippe, und so endet das Fest der Liebe nicht in Harmonie, sondern im absoluten Chaos.