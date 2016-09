20:15 Uhr, ProSieben: Schlag den Star, Spielshow

Meister vs. Meister. Champion vs. Champion. Andreas Wolff vs. Massimo Sinató. Im Duell der Meisterklasse trifft Handball-Europameister Andreas Wolff (25) auf Tanz-Profi Massimo Sinató (35). Hundertzehn Kilo Manneskraft treffen auf 1,80 Meter geballte Körperbeherrschung. Welcher der beiden Athleten tänzelt seinen Gegner an die Wand und gewinnt bei "Schlag den Star"? In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Sinató und Wolff um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Frank "Buschi" Buschmann. Als Show-Acts mit dabei: Felix Jaehn feat. Alma und Die Beginner.