Die Fernsehshow "Verstehen Sie Spaß?" mit Guido Cantz ist im Ersten am Samstagabend ein Quotengarant. Am Sonntag ist es der "Tatort". Nun schlägt die Unterhaltungsshow erstmals eine Brücke zum ARD-Krimi. Mit der versteckten Kamera hat Cantz den "Tatort"-Ermittlern in Münster einen Streich gespielt. Die beiden Opfer, Axel Prahl und Jan Josef Liefers, sind am Samstag bei "Verstehen Sie Spaß?" - und am Sonntag im "Tatort". Die Show kommt diesen Samstag (20.15 Uhr Uhr) live im Ersten.