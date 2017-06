Außerdem gibt es immer mehr sogennante Deutschlandtarife, bei denen die Nutzung jenseits der Grenzen technisch ausgeschlossen ist - die Simkarte funktioniert dann im Ausland nicht. Und dann ist da noch die sogenannte "Fair-use"-Regelung. Die soll verhindern, dass sich Verbraucher einfach den billigsten Anbieter in Europa aussuchen und mit dessen SIM-Karten dann grenzenlos günstig telefonieren.

Auch Vielsurfer können Probleme bekommen: Wer zum Beispiel eine "echte" Highspeed-Flatrate ohne jede Volumenbegrenzung hat, für den ist irgendwann Schluss. Die Anbieter dürfen Höchstgrenzen festlegen. Wer mehr Daten verbraucht, muss zusätzlich bezahlen. Ob es eine solche Höchstgrenze gibt, muss der Anbieter vorher mitteilen.

"Community-Flats" gelten oft nicht

Die Zeitung Finanztest hat außerdem in ihrere aktuellen Ausgabe festgestellt, dass einige Anbieter ihre Leistungen im EU-Ausland so einschränken, dass am Ende doch zusätzliche Kosten anfallen, wenn man sein Telefon so nutzt wie zu Hause.

Dem Test zufolge müssen vor allem Kunden mit einer sogenannten Community-Flat aufpassen: In Deutschland sind für sie Telefonate zu anderen Kunden desselben Anbieters kostenlos oder günstiger. Doch im Ausland gelten diese Vergünstigungen bei manchen Providern nicht: Die Verbindungen werden auf gebuchte Minutenkontingente angerechnet oder kosten so viel wie alle Verbindungen auch. Und eine zweite Sache stellten die Tester fest: Reine Datentarife - etwa für Tablets - sind nur im Inland nutzbar. Deshalb sollten Mobilfunkkunden unbedingt vor dem Urlaub prüfen, ob ihr Vertrag bereits eine Roaming-Option enthält und welche Konditionen genau gelten.

Kleine Länder bleiben Kostenfallen

Vorsicht geboten ist weiterhin aber bei der Schweiz, der Isle of Man, den britischen Kanalinseln und kleinen Ländern wie San Marino, Andorra oder Monaco: In diesen Ländern gelten die EU-Roamingregelungen meistens nicht. Trotzdem ordnen manche Provider sie der EU-Länderliste zu, andere aber nicht. Vor allem Reisende in Grenzgebieten sollten also aufpassen, was die Info-SMS des heimischen Anbieters verrät, ehe sie das Roaming anschalten.

Und auch wenn Verbraucherschützer alle diese Stolpersteine beklagen: Der Wegfall der Roaming-Gebühren ist ein Meilenstein für die Verbraucher. Es hat ja auch nur zehn Jahre bis zur endgültigen Abschaffung gedauert.