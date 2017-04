Flucht über die Gleise: Größter Aufgriff

Im vergangenen Jahr begannen sich die Fälle zu häufen, in denen Flüchtlinge per Güterzug illegal nach Deutschland einreisen. Zuletzt wurden am 29. März neun Afrikaner um 04.30 Uhr am Rangierbahnhof Nord entdeckt und von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Dabei war auch ein Helikopter im Einsatz, der das Gebiet nach Flüchtigen absuchte.

Der Fall vom Mittwoch ist in diesem Jahr bislang der größte Aufgriff von Migranten, die auf Güterzügen illegal in die Bundesrepublik einreisten und am Münchner Güterbahnhöfen entdeckt wurden.

Lesen Sie hier: Malinas Vater nach "Aktenzeichen XY" - "Wir beten für einen Hinweis"