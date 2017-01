Versteckspiel wurde zu anstrengend Lena Meyer-Landrut spricht erstmals über ihren Freund

Thomas Müller und Co. "Herz war Trumpf": Schafkopf für den guten Zweck

Thomas Müller, zwei Löwen-Spieler und zahlreiche Promis aus der Welt des Sports traten am Dienstag beim "Michael Leopold Charity Schafkopf Turnier" im Salvatorkeller des Paulaner am Nockherberg an. Es gewann aber eine Musikerin.