Spurs fordern wohl Mega-Ablöse

Problematisch für den FC Bayern ist allerdings die Tatsache, dass Alli erst im September des vergangenen Jahres seinen Vertrag bis 2022 verlängerte. Außerdem gilt Daniel Levy, der Boss der Tottenham Hotspur, als knallharter Verhandlungspartner. Dem Bericht zufolge würde Levy laut Times in einer ersten Verhandlungsrunde wohl auf eine Ablöse von 98 Millionen Euro für Alli pochen.

Doch mit seiner außergewöhnlichen Kombination aus Dribbling und Geschwindigkeit würde der Engländer den luxuriösen Bayern-Kader zweifelsohne nochmal besser machen. Außerdem könnte im Sommer das Karriereende von Xabi Alonso nahen. Auch die Verletzungsanfälligkeit von Thiago und Arturo Vidal würde eine Ergänzung mit Dele Alli sinnvoll erscheinen lassen.

Lesen Sie hier: Marcel Reif: "Das werden die besten Bayern aller Zeiten"

Fraglich ist allerdings, ob die Bayern-Bosse tatsächlich bereit sind in neue Sphären, was Transfersummen angeht, vorzustoßen. Mit einem Wechsel zum FC Bayern würde der ohnehin große Druck auf Allis Schultern noch weiter steigen. Denn in München werden, im Gegensatz zu den Spurs, in jedem Jahr Titel erwartet.

Ein weiteres Problem beim Buhlen um das England-Juwel ist auch die hochkarätige Konkurrenz. So soll auch Real Madrid ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.