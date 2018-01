Versehentliche Überdosis Statement der Familie: Daran starb Tom Petty

Petty sei an Multiorganversagen gestorben, erklärte die Familie unter Berufung auf den Autopsiebericht, verursacht durch die Vermischung von Medikamentenwirkstoffen. Petty litt demnach an Arteriosklerose, einem Emphysem, einer gebrochenen Hüfte und hatte Knieprobleme. Dennoch wollte er auf der Bühne stehen. An dem Tag, an dem er starb, sei der Hüftschaden schlimmer geworden, heißt es in der Erklärung, "und wir glauben, dass der Schmerz einfach unerträglich war und der Grund für seinen übermäßigen Gebrauch von Medikamenten".

Weitreichendes Problem

"Unsere Familie saß heute Morgen mit dem Gerichtsmediziner zusammen und wir wurden über die endgültige Auswertung informiert, dass Tom Petty aufgrund einer versehentlichen Überdosierung von Medikamenten infolge einer Einnahme verschiedener Wirkstoffe verstorben ist", schreiben Witwe Dana und Tochter Adria in der Erklärung.

Zudem heißt es in dem Statement: "Als Familie sehen wir, dass dieser Bericht eine weitere Diskussion über die Opioid-Krise auslösen kann - und wir sind der Meinung, dass dies eine gesunde und notwendige Diskussion ist und wir hoffen, dass dieser Bericht Leben retten kann. Viele Menschen, die eine Überdosis einnehmen, steigen nach einer Verletzung ein oder verstehen einfach nicht die Stärke und tödliche Natur dieser Medikamente." Tom Petty war kurz vor seinem Tod am 2. Oktober 2017 noch auf Tour. Er wurde 66 Jahre alt.

Lesen Sie auch: Deutscher Filmball: Früher ging's wilder zu