Die Wilhelm-Röntgen-Realschule in Neuperlach hat den damaligen Neuntklässlern – der Vorfall ereignete sich schon im April – daraufhin sogenannte verschärfte Verweise erteilt. Die Maßnahme begründete die Schulleitung in ihren Schreiben an die Eltern (liegen der AZ vor) damit, dass es „nicht die erste Auffälligkeit in der Klasse“ sei: Die Vier hätten bereits rechtspopulistische Äußerungen im Erdkundeunterricht gemacht.