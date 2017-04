Verrückte Werbeideen Aldi und andere Discounter: Anbeißen im Billig-Bistro

Mit diesem Konzept buhlt der Discounter Aldi Süd in Köln um Kunden. Vom 26. April an wird der Billiganbieter drei Monate lang in einem Containerbau am Kölner Mediapark Menüs anbieten, bei denen alle Zutaten aus dem Aldi-Sortiment stammen. Nach drei Monaten soll die Gaststätte dann in eine andere Stadt weiterziehen, wie Aldi am Montag mitteilte.