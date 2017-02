Verrückte Meisterwette Reif: "Laufe pudelnackt um Leipziger Marktplatz"

Leipzig - Fußballexperte Marcel Reif glaubt nicht an eine realistische Titelchance für Rekord-Aufsteiger RB Leipzig - und für diese Meinung ist er sogar zu einer riskanten Meisterwette bereit. "Sollte RB aber wirklich den Titel holen, biete ich eine Wette an: Ich ziehe vor diesem Verein nicht nur meinen Hut, sondern laufe pudelnackt eine Runde auf dem Leipziger Marktplatz", schrieb der frühere Sky-Kommentator in seiner Kolumne für das Magazin The Red Bulletin.