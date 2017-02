Verrückt nach First Daughter Ivanka Trump löst Hype in China aus

So geschickt hat sie die Herzen erobert

Ivankas Tochter Arabella spricht Chinesisch Foto:instagram.com/ivankatrump/

Dass Ivanka es trotzdem geschafft hat, einen regelrechten Hype auszulösen, liegt vor allem an ihrem cleveren Verhalten. Als ihr Vater mit dem Brauch seiner Vorgänger brach und zum chinesischen Neujahrsfest keine Grüße versandte, glättete sie die Wogen und besuchte die chinesische Botschaft in Washington - zusammen mit ihrer fünfjährigen Tochter Arabella, die im Kindergarten Chinesisch lernt. Zusätzlich postete sie Anfang Februar ein kurzes Video, in dem das kleine Mädchen ein chinesisches Neujahrslied sang. Herzerwärmend süß! Ob der Name Arabella bald auch zum Kassenschlager wird?

Auch wenn Ivanka Trump selbst nicht wirklich viel von der Begeisterung der Chinesen hat, dürfte es zumindest ein wenig Genugtuung für sie sein. In ihrer Heimat kann sie mit ihrem Namen kaum noch jemanden überzeugen. Im Gegenteil: Einige große Einzelhändler haben ihre Modekollektion sogar komplett aus dem Sortiment genommen.