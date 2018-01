Verrät sie das Geschlecht des Babys? Herzogin Kate: Stylisher Auftritt in Babyblau - und mit Pferdeschwanz

Die Mädchen sind acht und zwölf Sexueller Missbrauch von Kindern: 22-Jähriger festgenommen

Absolut widerlicher Vorfall in Garmisch-Partenkirchen: Ein 22-jähriger Mann hat am Montag zwei junge Mädchen angesprochen und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Am nächsten Tag konnte ihn die Polizei festnehmen.