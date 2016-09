20:15 Uhr, ZDFneo: Mörder auf Amrum, Thriller

Der junge Polizeimeister Vogt (Hinnerk Schönemann) war im Urlaub in Berlin und kommt zurück auf seine Heimatinsel Amrum. Alles ist wie immer, die Zeit scheint stillzustehen: beschauliches Provinzleben eben. Da öffnet sich die Reviertür und eine blutüberströmte BKA-Beamtin kommt herein. Agnes Sonntag (Stephanie Eidt) ist aus der Abteilung Personenschutz und hat im Schlepptau ihren Schützling, die junge Russin Mathilda (Irina Potapenko). Frau Sonntag bittet die Polizisten, sie zu einem Arzt zu bringen, aber keine Meldung zu machen, schon gar nicht ans BKA. Mathilda steht unter Personenschutz, denn sie soll in wenigen Tagen als Zeugin in einem Mordprozess aussagen.

20:15 Uhr, kabel eins: Volcano, Katastrophenfilm

In Los Angeles sterben Kanalarbeiter in einem U-Bahn-Schacht. Sie sind bei lebendigem Leibe verbrannt. Das Team des Katastrophenstabs untersucht unter der Leitung von Mike Roark (Tommy Lee Jones) die Ursache. Die Seismologin Amy Barnes (Anne Heche) vermutet bald, dass unter der Erdoberfläche Magma brodelt, das bald ausbrechen wird. Keiner glaubt an ihre Theorie - bis Tags drauf tatsächlich ein Vulkan ausbricht. Mitten in der Millionenmetropole. Mike und seine Kollegen kämpfen um das Überleben der Bewohner.

22:20 Uhr, ProSieben: Zimmer 205 - Traust Du Dich rein?, Horror

Katrin (Jennifer Ulrich) will die Vergangenheit hinter sich lassen und als Studentin neu beginnen, weshalb sie in ein Wohnheim am Campus zieht. Sie landet im Zimmer 205, dessen Vormieterin Gerüchten zufolge vor einiger Zeit über Nacht verschwand. Vorerst vom Gerede der Kommilitonen unbeeindruckt, will Katrin nach einigen mysteriösen Vorfällen dem Verschwinden ihrer Vormieterin auf die Spur kommen. Als nach und nach weitere Studenten ums Leben kommen, läuft Katrin aber bald die Zeit davon.