Veröffentlichung, Stars und mehr Alles im Kasten: Die wichtigsten Fakten zur Eventserie "Das Boot"

Das sind die neuen Stars

Wer sind die Neuen? Rick Okon (28) spielt Kapitän Klaus Hoffmann, für ihn war die Rolle "eine großartige und gleichzeitig intensive Erfahrung". Außerdem haben August Wittgenstein ("The Crown"), Franz Dinda ("Die Wolke"), Tom Wlaschiha ("Game of Thrones"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex"), Vincent Kartheiser ("Mad Men"), James D'Arcy ("MARVEL's Agent Carter"), Robert Stadlober ("Sommersturm"), Stefan Konarske ("Der junge Karl Marx") und Vicky Krieps ("Der seidende Faden") Rollen übernommen. Vicky Krieps (34) ist seit 1. Februar mit "Der seidene Faden" im Kino zu sehen - an der Seite von Hollywood-Ikone Daniel Day-Lewis (60).

Krieps schlüpft in "Das Boot" in die Rolle von Übersetzerin Simone Strasser. Ihr Bruder ist an Bord des U-Boots. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sagte Krieps, dass die Serie "zur Hälfte ganz anders als der Film" sei. Sie beschreibt den Plot wie folgt: "An Land geht es um eine junge Frau, die ist Deutsche, landet dann aber in Frankreich, ist ganz schnell in Kontakt mit der Résistance und trifft da auf eine andere Frau, die Amerikanerin ist, und dann entspinnt sich die Geschichte zwischen diesen beiden Frauen". Für die Schauspielerin sei die Serie "thrillerartiger" als der Film.

Wann hat das Warten ein Ende?

"Das Boot" soll voraussichtlich Ende 2018 veröffentlicht werden. Die Eventserie wird dann exklusiv bei Sky in Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland ausgestrahlt. Auch ein internationaler Vertrieb ist geplant - über den Ko-Produktionspartner Sonar Entertainment.