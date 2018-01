Vermieter aufgepasst! Betrüger-Pärchen treibt in Bayern sein Unwesen

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war das Pärchen in den vergangenen Monaten in weiten Teilen Bayerns unterwegs: So meldeten sich bislang Betroffene aus den Bereichen Oberstdorf im Allgäu, Viechtach in Niederbayern, sowie aus den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein und Rosenheim. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass sich eine Vielzahl an Opfern bislang noch nicht gemeldet hat.