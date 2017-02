Verlobung gelöst Kylie Minogue bestätigt Trennung und dankt ihren Fans

Nun hat es auch Kylie Minogue (48) offiziell bestätigt: Die Sängerin und ihr Verlobter Joshua Sasse (29) haben sich getrennt. Auf Instagram bedankt sich die "Can't Get You Out Of My Head" -Sängerin bei ihren Fans für all die "Liebe und Unterstützung" in der jetzigen Phase ihres Lebens. Weiter schreibt Minogue, dass sie und der 29-jährige britische Schauspieler nun "getrennte Wege" gehen, "sich gegenseitig aber nur das Beste wünschen". Dazu postete sie ein Foto von einem wolkenbedeckten Himmel, der von Sonnenstrahlen geküsst wird. Passend dazu setzte sie den Hashtag #DieSonneGehtImmerWiederAuf.