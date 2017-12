Was sagt die hübsche Brünette über ihr Mitwirken in "Deal Or No Deal?" Im Interview mit Esquire sagt sie damals: "Ich stand ewig da oben in diesen extrem unbequemen und billigen zwölf Zentimeter hohen Absätzen und wartete nur darauf, dass jemand meine Nummer aussuchte, damit ich gehen und mich hinsetzen konnte." Die US-Amerikanerin gab auch zu, den Job nur angenommen zu haben, um finanziell über die Runden zu kommen.