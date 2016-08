In rund zwei Monaten will Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese (34) zum ersten Mal in den WWE-Ring steigen. Und dafür scheint er auch mit seinem Coach Murat Demir fleißig zu trainieren. Neben dem ein oder anderen Facebook-Post stellte Demir nun ein Trainingsvideo auf YouTube online, welches Wiese bei der Vorbereitung auf sein großes Debüt zeigt. Natürlich dabei: Ein dickes Auto und eine an den Bösewicht Bane aus dem Batman-Film "The Dark Knight Rises" erinnernde Gesichtsmaske, die angeblich die Kondition verbessert.