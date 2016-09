Hat er Taylor Swift (26, "Blank Space") mit ihren eigenen "Waffen" geschlagen? Der neue Song von Star-DJ Calvin Harris (32, "This Is What You Came For") sorgt gerade für Furore auf Twitter. Die User sind sich nämlich sicher: In seinem am Freitag veröffentlichten Lied "My Way" geht es um seine Ex-Freundin Taylor Swift - und die kommt dabei gar nicht gut weg. Mit Zeilen wie "Wieso soll ich damit warten, zu sagen, dass ich es zumindest auf meine Weise gemacht habe", "Es ging nur um dich" und "Du bist das Einzige, das mir im Weg stand" passt der Song zugegebenermaßen perfekt auf seine Ex.