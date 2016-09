Tom Hiddleston setzt seiner Freundin Taylor Swift die Pistole auf die Brust. Er will endlich eine andere Stellung in der Beziehung.

Nach anfänglichen großen Gefühlen, scheinen Taylor Swift (26) und Tom Hiddleston (35) nun in einer echten Existenzkrise zu stecken. Wie "Radar Online" berichtet, hat Hiddleston seiner Freundin ein Ultimatum gestellt, was ihren Part der Beziehung betrifft. "Tom kann nicht damit umgehen das Gespött der Leute zu sein und hat Taylor gesagt, dass er durch ist, wenn nicht eine 360-Grad-Wendung von ihr kommt", wird ein Insider zitiert. Der "The Night Manager"-Darsteller habe es satt nur ein "besserer Begleiter" zu sein.