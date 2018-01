Verlierer des Tages Scott Disick bringt seine Ex zum Weinen

Kourtney Kardashians (38, "Keeping up with the Kardashians") Ex-Freund und Vater ihrer drei Kinder, Scott Disick (34), hat seine Eifersucht offenbar nicht unter Kontrolle. Nachdem er von ihrem neuen Freund erfuhr, ließ er seinem Groll freien Lauf und brachte den Reality-Star damit zum Weinen. "Er war so aggressiv", erzählte sie ihren Geschwistern in der neuesten Folge der Show. Khloé Kardashian (33) ist sich hingegen sicher, dass Disick so reagiere, um immer wieder Thema in der Familie zu sein.