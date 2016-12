Verlierer des Tages Sarah Michelle Gellar: Peinlicher Tweet

Sarah Michelle Gellar (39, "Eiskalte Engel" ) wollte auf Twitter ihre Trauer über den Tod von George Michael (53, "Last Christmas" ) ausdrücken. Nur verwechselte sie anfangs den ehemaligen Wham!-Star mit Sänger Boy George (55, "Everything I Own"). Sie twitterte: "Do you really want to hurt me - Ich denke das tust du, 2016! #ripboygeorge Ich war wirklich einer deiner größten Fans". Boy George lebt aber noch und die Twitter-User nehmen der ehemaligen "Buffy"-Schauspielerin diese Verwechslung ziemlich übel.