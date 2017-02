Verlierer des Tages Ruby Rose steckt in Schublade fest

Ruby Rose (30, "xXx: Return of Xander Cage" ) kämpft in Hollywood immer noch mit Vorurteilen. Der britischen "Cosmopolitan" sagte die Schauspielerin: "Ich habe auch eine weiche und eine nerdige Seite an mir. In Hollywood meinen aber viele: 'Okay, sie ist lesbisch, hat Tattoos und kurze Haare - wir wissen, welche Rolle wir ihr geben können.'" Man müsse den Leuten aber zeigen, wie man wirklich sei. "Viele sagen dann: 'Du bist hinreißend! Überhaupt nicht beängstigend!' Und ich sage dann: 'Beängstigend? Wer sagt, ich sei beängstigend?'"