Verlierer des Tages Raquel Welch wurde von Ryan Gosling nicht erkannt

Ganz so übel nahm es ihm Welch aber nicht: Immerhin sehe sie natürlich nicht mehr so aus wie in den 70er Jahren, als sie mit Filmen wie "Die drei Musketiere" (1973) oder "Sheila" (1973) bekannt wurde. "Das Mädchen von früher sah anders aus als ich heute - und immerhin sind auch einige Jahre vergangen", fügte sie hinzu. Ryan und sie hatten aber eine nette, kurze Unterhaltung. "Ich sprach ihn auf seinen Film 'Wie ein einziger Tag' an und sagte ihm, dass das einer der romantischsten Filme überhaupt sei und ich ihn als Schauspieler in dem Film liebe", so Welch weiter.