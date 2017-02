Verlierer des Tages Rapper Frank Ocean vom eigenen Vater verklagt

Rapper Frank Ocean (29, "Thinking About You" wird von seinem eigenen Vater Calvin Cooksey verklagt, wie das Klatschportal "TMZ" berichtet. Stein des Anstoßes ist demnach ein Blog-Eintrag des Rappers auf der Plattform Tumblr. Der 29-Jährige hatte im vergangenen Sommer, nach der Schießerei in einem Schwulen-Club in Orlando, öffentlich von homophoben Äußerungen seines Vaters geschrieben.