Wer Peter André (44, "Mysterious Girl") als Sänger engagieren will, der muss tief ins Portemonnaie greifen. Denn wie die britische Zeitung The Sun berichtet, hat der Sänger äußerst kostspielige Wünsche. Für ein Firmenevent soll der Brite auf 41 Gegenstände im Backstage-Bereich beharrt haben und wollte umgerechnet rund 34.000 Euro nur dafür, dass er überhaupt kommt. Zu seinen skurrilen Foderungen zählten unter anderem 15 Mittelgroße Handtücher in Schwarz oder Navy-Blau, Qualitätswein, Whisky, Bacardi, Bier, Kaugummis und Manuka-Honig, ausgewählte Schokolade sowie 80 Dollar Verpflegungsgeld für jedes Crew-Mitglied verlangt haben.